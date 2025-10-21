Polverosi: "Perché Pradè ha chiesto scusa? Un atto senza senso e una protezione di carta velina per Pioli"

Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi, sul quotidiano sportivo ha scritto un commento-analisi della situazione che sta vivendo la Fiorentina e dei problemi che assillano club e squadra.

“Il calciomercato è un animale strano”

Particolare il capitolo dedicato al direttore sportivo, Daniele Pradè: “Il calciomercato è un animale strano - sono le sue parole - i giudizi alle operazioni dell'estate andrebbero assegnati a fine campionato, non alla vigilia. A Firenze non c'era malcontento, anzi”.

“Perché chiedere scusa?”

Da qui, prosegue Polverosi: “Allora perché chiedere scusa? Se lo ha fatto per proteggere Pioli (mah), si tratta di una protezione di carta velina, perché tanto decidono i risultati. Se invece lo ha fatto per addolcire i suoi contestatori, allora non ha senso. Lo contestano per altre ragioni e non da questa stagione, ma dalla fine di quella scorsa, quando il mercato estivo non era ancora iniziato”.