Nel complicato rapporto di promozione dalla Serie D alla Serie C, c'è un passaggio che riguarda il tema dei ripescaggi per accedere alla terza serie della piramide calcistica italiana che riguarda anche la Fiorentina, almeno secondo quanto affermato da Fabio Paratici.

Visione chiara

“La Fiorentina deve puntare sulla Under 23, avendo il Viola Park a disposizione”: questa l'ultima uscita del DS viola sull'argomento. E proprio in questo periodo, al termine dei campionati di Serie D, le squadre inserite nel tabellone dei ripescaggi seguono aggiornamenti col fiato sospeso: questo, perché le regole vogliono che le squadre di Serie A che volessero iscrivere la propria squadra ‘B’ abbiano la priorità su quelle ripescate dalla Serie D. E la Fiorentina, assieme alla Roma, è la più forte candidata a questo progetto.

Non ora, ma…

Tuttavia, tra i tempi molto ristretti e l'impossibilità del rispetto dei termini di iscrizione al campionato, entrambe le realtà hanno rimandato il progetto alla stagione 2027-28: per almeno un altro anno, quindi, la visione di Paratici rimarrà in stand-by. Visto però l'interesse nel progetto, già dall'anno prossimo è lecito aspettarsi un maggiore occhio di riguardo da parte della società verso una già fiorente realtà giovanile come quella viola.