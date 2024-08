Ore calde in casa Fiorentina, soprattutto per quanto riguarda la trattativa con la Juventus per la cessione di Nico Gonzalez. L'argentino vuole i bianconeri, che adesso devono trovare l'accordo definitivo con la società viola. La fumata bianca potrebbe arrivare per una cifra totale inferiore ai 40 milioni, con diversi bonus nella trattativa.

Contropartite nella trattativa?

Da capire se nell'operazione rientreranno anche Arthur e Kostic, giocatori che piacciono ai viola e a Palladino e che potrebbero aggiungersi alla rosa viola in prestito. O il primo, o il secondo. Oppure entrambi. Nelle prossime ore tutto sarà chiaro, anche perché la Juventus vuole chiudere il tutto entro venerdì.

Tanti nomi per la difesa, ma ancora serve tempo

Una trattativa che al momento blocca anche possibili ingressi a centrocampo. Anche per quanto riguarda la difesa si aspetta gli sviluppi di questa operazione per capire anche le cifre a disposizione della Fiorentina. I nomi sono diversi, da Sutalo a Senesi, da Sagnan a Senesi, fino a Smalling. La cosa più pratica per la Fiorentina, però, sarebbe far arrivare subito Valentini a Firenze. Intanto si è raggiunto l'accordo per il rinnovo di Ranieri fino al 2028.

E gli esuberi…

Ci sarà poi da pensare anche alle cessioni, con diversi esuberi ancora in rosa. Sabiri non fa neanche parte della lista UEFA, ma il marocchino non è l'unico giocatore fuori dal progetto di Palladino. Servirà cederli prima del gong finale, per evitare di avere con sé zavorre inutili.