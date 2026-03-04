Il giornalista e opinionista di Sky Sport Marco Bucciantini ha parlato così a Radio Bruno Toscana: "Per mesi la Fiorentina non riusciva proprio a giocare e noi davamo per scontato che prima o poi avremmo visto qualcosa. Da dicembre i viola sono stati un'altra squadra e questo rende ancora più inaccettabile la prestazione di Udine, peraltro in un turno in cui tutte le concorrenti avevano perso. Al di là dei moduli e degli errori individuali, quella di lunedì è stata veramente una partita sconcertante, proprio per il fatto che la squadra da qualche settimana non appariva più in difficoltà. Si può anche perdere, Udine è un campo strano, ma non giocando così".

“La Fiorentina è una squadra fragile”

Poi ha aggiunto: “Nell'esultanza dopo il gol di Fagioli con i polacchi s'è vista tutta la fragilità di questa squadra, che non riesce mai a giocare una partita d'inerzia. Non credo che i calciatori siano presuntuosi, avevano 6 punti fino a Natale, sarebbero scemi altrimenti. La Fiorentina non è una squadra forte, magari avrebbe potuto avere la classifica tranquilla del Sassuolo, ma non ho mai pensato che avrebbe potuto fare un campionato di alto livello. I punti dello scorso anno sono stati valutati malissimo, ho sentito qualcuno dire che se avessimo avuto un gioco ne avremmo fatti 75, ma non è così”.

“A Udine hai regalato i gol”

Infine: “E' incredibile come la Fiorentina riesca a prendere gol all'improvviso, in momenti della parta in cui non sta succedendo nulla. Ha preso 7 gol in 150 minuti, a Udine poi li ha proprio regalati. Le parole di De Gea? Magari ha sbagliato risposta, ma la fascia di capitano non dipende da queste cose. Il capitano deve essere un esempio di comportamento, è stata tolta a Ranieri perché aveva un atteggiamento sbagliato e non per altro”.