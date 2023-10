Da punto fermo di Italiano a nuova risorsa di Spalletti: il ritorno in Nazionale di Bonaventura al pieno della maturazione calcistica

Sulle pagine di Repubblica si parla del ritorno in Nazionale del centrocampista Giacomo Bonaventura. Il Ct Luciano Spalletti lo ha attenzionato spesso al ‘Franchi’, oltre a Biraghi, che era già fra i chiamati, e Kayode e Parisi, entrambi profili molto apprezzati. E nell'Italia che sta nascendo sarà proprio Jack il profilo giusto. Una sorpresa lieta per il calciatore, che quasi non credeva più a una nuova vita in azzurro: ora, a 34 anni, è nel pieno della nuova maturazione calcistica e si gode (eccome) il momento. La chiamata arriva tre anni dopo l'ultima volta, ma prima c'è una gara importante da giocare.

Per Italiano Bonaventura è un giocatore inamovibile, uno di quelli che non si toccano mai. Lo dicono anche i numeri delle presenze: titolare in 77 gare su 115 da allenatore della Fiorentina. Oggi a Napoli per lui sarà la presenza numero 78 con la maglia viola. Quando Jack manca l'assenza si sente in campo e il tecnico sa bene che allo stesso tempo deve centellinarlo. Stasera sarà l'ultimo straordinario prima della pausa e del ritorno in azzurro.