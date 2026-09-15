Un ex "capitano" della Fiorentina in prova a un club di Serie B. Nuova chance dopo il grave infortunio?

C'è un ex Fiorentina, che negli scorsi anni ha vestito anche la fascia da capitano, che è in cerca di una squadra. Si tratta di Lorenzo Venuti, terzino fiorentino adesso svincolato dopo la fine del contratto con la Sampdoria.

In prova

Come riporta Sky Sport, al momento il giocatore si sta allenando in questi giorni con l'Ascoli di Tomei, anche se al momento non ha firmato nessun accordo.

Nuova chance?

Venuti è al momento solo in prova al club di Serie B e potrebbe ripartire dia bianconeri dopo una stagione difficile, in cui è arrivata la rottura del legamento crociato.