Piñones-Arce: "Teniamo molto alla Coppa Italia. Le ragazze sono pronte anche a giocare più di 90 minuti"

L'esperienza della Fiorentina in Coppa Italia è finita ancor prima di cominciare, visto il successo del Como negli ottavi di finale. Ma c'è una squadra viola che sta continuando il suo percorso, la Fiorentina Femminile. Domani al Viola Park arriva il Milan per i quarti di finale di ritorno dopo l'1-1 del Chinetti. La semifinale è a un passo, ma serve una vittoria.

“Teniamo molto alla Coppa Italia”

L'allenatore della Fiorentina Femminile Pablo Piñones-Arce ha presentato la sfida ai canali ufficiali del club: “La partita contro il Milan è importante, perché teniamo molto alla Coppa Italia. Dopo la gara di andata è ancora tutto in equilibrio ma noi giochiamo in casa e questo può fare la differenza”.

“Ragazze pronte anche ai supplementari, se necessario”

E aggiunge: “Dovremo essere pronte ad andare oltre i novanta minuti, se necessario. Non dobbiamo dimenticarci che ci giochiamo la semifinale di Coppa”.