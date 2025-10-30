Amatucci: "Spero di poter continuare a giocare in Spagna, ma non dipende solo da me. Un calcio che si adatta alle mie caratteristiche"
Credits: udlaspalmas.es
In Spagna al Las Palmas, formazione della Serie B iberica, Lorenzo Amatucci sta trovando la propria dimensione. Il centrocampista arrivato in prestito dalla Fiorentina è diventato titolare inamovibile in questa squadra.
“Devo migliorare in fase offensiva”
“Sono abbastanza contento di quello che ho fatto finora - ha detto - anche se penso di poter migliorare molto, soprattutto in fase offensiva, con assist e gol".
“Spero di rimanere”
Amatucci ha anche dichiarato: "Ho avuto difficoltà perché provengo da un calcio diverso, ma col tempo mi sono abituato. In Italia il calcio è più fisico, in Spagna è più tecnico, il che si adatta meglio alle mie caratteristiche. Il futuro? Spero di poter continuare qui, ma non dipende solo da me".
