L'unico cenno di vita di Jovic? Proprio contro la Fiorentina e Pioli è obbligato a rilanciarlo

Chi temeva di veder sbloccare Luka Jovic proprio contro la Fiorentina non ha visto materializzarsi l'incubo ma non è andato comunque troppo lontano dalla verità. Scrive infatti il Corriere dello Sport, parte milanese, che l'unico sussulto in campionato da parte del serbo è stata proprio la giocata che ha innescato l'azione del rigore di Theo Hernandez, decisiva poi in Milan-Fiorentina.

L'attaccante serbo classe '97 non segna infatti da fine maggio, quando giocava ancora a Firenze ma Pioli è costretto a rilanciarlo di nuovo, con Giroud squalificato e una squadra falcidiata dagli infortuni.