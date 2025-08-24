Le nostre PAGELLE: De Gea salva e poi sbaglia, Mandragora riparte da dove si era fermato. La giornata no di Kean, i brutti ingressi di Marì e Parisi

De Gea 5.5: Salva con riflessi e fortuna sul colpo di testa di Folorunsho, lucido anche in un paio di uscite al limite della propria area nel primo tempo. Miracoloso sul destro di Gaetano, sbaglia in occasione del pari di Luperto di testa, incerto se bloccare o respingere il pallone

Comuzzo 6: Qualche buona chiusura, alcune volte in difficoltà sull’ex Folorunsho, apparso motivatissimo. Nessuna sbavatura particolare. 62' Mari 5 Ingresso in apnea, soffre tantissimo; si fa ammonire per un fallo su Luvumbo e poi dorme su Luperto marcandolo a metri di distanza: pareggio del Cagliari

Pongracic 6: Ci mette fisico, tecnica e anche una buona dose di cattiveria nel duello con Borrelli. Cerca di uscire anche palla al piede ma la Fiorentina fatica tantissimo a creare trame di gioco nel primo tempo. Meglio nella ripresa, quando la squadra si sblocca un po'

Ranieri 6: Commette un brutto errore in uscita che per fortuna la Fiorentina non accusa, è volitivo e prova anche a spingersi in avanti. 46' Viti 6: Debutto sufficiente in maglia viola, un paio di buone letture, talvolta un po' leggero in costruzione e qualche volta in apprensione su Luvumbo

Dodô 6: Almeno ci prova, sebbene spesso con la sua ‘confusione’; bella e qualitativa la ripartenza a liberare Sohm, suo anche lo spunto più pericoloso del primo tempo viola. Nella ripresa continua a spingere, pur senza creare pericoli considerevoli

Fagioli 6: Non trova il guizzo giusto anche se è il primo riferimento in impostazione, anche se l’immobilismo dei compagni non aiuta. Cresce nel secondo tempo, facendo uscire alcuni palloni interessanti. Può e deve crescere

Sohm 5.5: Appare spaesato, troppo rinunciatario e timido in possesso, quando ha spazio per mandare in porta Kean sbaglia malamente misura e tempi: un errore molto grave. Corre tanto, è presente ma non rischia le giocate, nella ripresa un po' più vivo, sull'angolo di Fagioli spizza bene per Kean che fallisce lo 0-2

Ndour 5: Tanti errori, di scelta e tecnici, anche fisicamente dovrebbe farsi valere molto di più. In grande difficoltà sulle seconde palle, si fatica a trovare un aspetto della gara in cui si distingua. 46' Mandragora 6.5: Riparte da dove aveva lasciato, col gol, che ha caratterizzato la sua seconda parte della scorsa stagione. Finisce sulle gambe, avendo pochissimi allenamenti alle spalle

Gosens 6.5: Il migliore in una prima frazione complessa, prima copre benissimo su Borrelli anticipandolo in corner, poi è reattivo e provvidenziale a spazzare il pallone che stava entrando in rete dopo la deviazione di De Gea sul colpo di testa di Folorunsho. 77' Parisi 5: Perde tanti palloni, sbaglia le scelte e i tempi, è sempre in difficoltà e la squadra ne risente

Gudmundsson 6: Si vede pochissimo nel primo tempo, non riesce a incidere sulla trequarti e a trovare i giusti tempi per smarcarsi. Bellissimo l'assist che trova Mandragora in area, l'islandese però deve fare molto di più. 72' Fazzini 6: Ingresso molto pimpante, si prende responsabilità e appare fresco. Poteva entrare prima?

Kean 5: Totalmente annullato dalla difesa del Cagliari e mai innescato dai compagni nella prima frazione. Nel secondo tempo fallisce il 2-0 sotto misura su azione di corner. Giornata no

Pioli 5.5: Primo tempo bruttissimo, molto duro e nuvoloso della Fiorentina. Azzecca l'ingresso di Mandragora, purtroppo non quelli di Marì e Parisi, che affossano la Fiorentina. Sul pari nel finale pesa forse l'essersi abbassati troppo presto