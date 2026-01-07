Vanoli: "Il mercato? Lavoro con una società che ha più voglia di me di accontentarmi e di uscire da questa situazione"

L'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha anche parlato del mercato di gennaio e dell'evoluzione che ci potrebbe essere in questo senso.

“Penso di lavorare con una società che ha più voglia di me di accontentarmi e di voler uscire da questa situazione. Poi il mercato di gennaio non è facile”.

Vanoli ha aggiunto: “Bisogna mettere dentro un po’ di benzina con Solomon. La società mi sta coinvolgendo e stiamo facendo le cose assieme, è reattiva”.