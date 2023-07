Il giornalista Stefano Cecchi ha parlato a Radio Bruno Toscana, analizzando il colpo Arthur: “Se le cifre sono queste, è un’operazione alla quale diventa difficile rinunciare. Anche perché il ragazzo ha un pedigree importantissimo alle spalle. La scommessa che la Fiorentina fa consente di spendere cifre più consistenti altrove".

E aggiunge: "L’operazione è interessante, nonostante sia chiaro che non ha fatto vedere quasi niente negli ultimi due anni. Ma sa giocare a calcio e se la garanzia è Italiano, che lo ha chiesto, allora valeva la pena”.

Sul resto del reparto: “Dovesse partire Amrabat, mi aspetto un altro innesto a centrocampo. Vista la dinamica che ha portato Arthur a Firenze, ci sono i presupposti per prendere un altro titolare, anche perché non ne vedo tre inamovibili in questo momento. Dominguez? A me piace, però la Fiorentina alle spalle ha storia e ambizioni più grandi di questo ragazzo, che ha qualità, ma si può fare di meglio”.