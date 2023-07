L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Francesco Flachi è intervenuto a Radio Bruno Toscana per commentare il calciomercato della Viola, a cominciare da Arthur: “Se non dovesse partire bene, in un ambiente come Firenze in particolare, farebbe sicuramente fatica. Ma il fatto che sia arrivato all’inizio della preparazione, momento cruciale per tutto il gruppo, è importante. Non dubito che abbia tempo per dimostrare, ma prima dimostra di essere ancora un ottimo centrocampista, meglio è. Sia per lui che per l’ambiente”.

Su Jovic e Cabral: “Hanno già sofferto il dualismo tra di loro, immaginati adesso che la Fiorentina sta trattando una punta. Jovic deve girare per il campo ed essere fuori dagli schemi, perché ha le giocate; Cabral, nella seconda parte, si è un po’ ripreso verso la fine e ha capito i movimenti. Ma l’attaccante è troppo importante, ti risolve qualunque tipo di partita”.