Piccoli a lezione da Pioli: è lui l'uomo in più della Fiorentina

E' stata un po' la sorpresa del mercato estivo, vuoi per la cifra investita, sia per il fatto che sembrava essersi tutto chiuso per il suo arrivo dopo la permanenza di Kean. Invece Roberto Piccoli è arrivato alla Fiorentina e ha già esordito da titolare con la maglia viola.

Tante opzioni

Che sia da vice Kean o da compagno di reparto titolare, scrive La Gazzetta dello Sport, Piccoli entra a far parte di un reparto offensivo viola interscambiabile al massimo dei livelli. I riferimenti saranno proprio l'ex Cagliari e l'ex Juventus, sia insieme che da terminali singoli.

A lavoro

Saranno giorni di lavoro importanti per Piccoli che, con Kean in Nazionale, dovrà capire quello che gli chiede Pioli e come condividere al meglio il campo con i compagni, anche con Dodo e Gosens vista la sua abilità sui colpi di testa. E poi ci sono anche Gudmundsson e Dzeko. C'è tanto lavoro da fare per Piccoli.