Come a Firenze, Paulo Sousa fa fuori Sepe. E alla Salernitana arriva un portiere che fu a un passo dalla Fiorentina

Continua la ricerca di un nuovo portiere da parte della Fiorentina, in attesa di capire se l'interesse sempre per Grabara alla fine si concretizzerà oppure no. Nel frattempo c'è un'altra squadra di Serie A che, pur già decisamente coperta in quel ruolo, ha acquistato un nuovo estremo difensore.

Stiamo parlando della Salernitana, che ha ufficializzato l'arrivo di Benoit Costil. Un nome che ai tifosi viola dovrebbe risultare familiare, visto che nel 2016 la Fiorentina fu vicinissima ad acquistarlo. L'esperto portiere, classe 1987, arriva alla Salernitana da svincolato ed entrerà in competizione con Ochoa. Un chiaro segnale anche nei confronti di Luigi Sepe, ex Fiorentina ormai completamente fuori dal progetto di Paulo Sousa.