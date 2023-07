Orsi: "La Conference è un pregio per un club come la Fiorentina. Terracciano? Più che il portiere, a Italiano serve una punta"

Nando Orsi, storico ex portiere italiano, è stato contattato da Lady Radio per parlare delle possibili mosse di mercato della Fiorentina:

“La Conference League è sicuramente un pregio per una squadra come la Fiorentina, specie per raggiungere traguardi migliori. L’anno scorso ha perso solo al novantesimo in finale. Quest’anno, con un mercato più corposo, potrebbe benissimo fare tre competizioni. Già ci era riuscita nell’ultima stagione, ad eccezione del campionato, dove si poteva fare meglio”.

E sul portiere: “La titolarità di Terracciano è un ‘problema’ di Italiano, ma la Fiorentina le finali le ha giocate anche grazie a lui. Ha fatto bene tutto sommato, non si può dire che la Viola ‘gioca a porta vuota’. Se deve comprarlo, però, serve uno di qualità”.

Infine, in attacco: “Se prendesse un attaccante che sa fare molti gol, la Fiorentina farebbe un gran mercato. Ma anche questo dipende da Italiano, se vuole qualcosa di diverso rispetto a Jovic e Cabral. Rispetto al portiere, però, qui servirebbe maggiormente un innesto di affidabilità. E anche per impaurire le grandi squadre, con un bomber che segni con continuità”.