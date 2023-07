La forte candidatura di Grabara e una trattativa che può chiudersi in settimana. Ma la Fiorentina si tiene delle alternative

Per la porta, in casa Fiorentina, resta forte la candidatura di Kamil Grabara davanti a tutti. Sul tavolo del Copenaghen i viola hanno già fatto pervenire un'offerta che, almeno questo sperano i dirigenti viola, potrebbe essere sufficiente per chiudere la trattativa già in questa settimana.

La dirigenza gigliata però tiene la presa anche su Montipò e Audero che in questo momento sono viste come soluzioni alternative all'estremo difensore polacco che, in patria, viene visto come il successore di Szczesny in Nazionale.