La Nazione: Felipe e Zaccagni contro Nico e Ikoné, Lazio-Fiorentina si gioca sulle fasce

Su La Nazione - Firenze in edicola stamattina si legge a pagina 12: “La variazione di bilancio per il restyling del Padovani in Consiglio comunale. Il centrodestra chiede il rinvio del voto “Ci sono aspetti rilevanti di illegittimità”.

In prima pagina del QS: "Viola, test Lazio" e a pagina 4: "Italiano incrocia Sarri. Il calcio è solo all’attacco" e sotto: “Felipe-Zaccagni contro Nico-Ikonè, il match dell’Olimpico si gioca sulle fasce”. A destra, invece: "Biraghi si riprende il posto Parisi corre sulla destra. E con Arthur c’è Duncan".

A pagina 5: "Arriva la Juventus, è già caccia al biglietto. Prevendita e abbonati: quota 30mila vicina".