Marelli: "Il rigore per il Milan era accettabile se Marinelli l'avesse fischiato in campo. Fuori luogo darlo al Var"

Perfino l'esperto di Dazn, Luca Marelli si è espresso decisamente a sfavore della decisione di Marinelli e del Var che l'ha corretto sull'episodio del rigore concesso al Milan ieri sera:

"A mio parere questo è un rigore che, se segnalato in campo lo si accetta storcendo il naso. Ma l’on field review è fuori luogo. C’è un caso simile in Juve-Inter dove il gol di Azdic nel finale, dopo un intervento dubbio su Thuram venne ignorato dal Var, confermando la decisione di campo: stasera invece si è andati sopra la decisione di Marinelli. O era sbagliato a Torino o è sbagliato stasera, per me si è sbagliato stasera.

Il rientro tardivo di Ranieri? In campo non si può rimanere in caso di perdita di sangue, essendo stata copiosa Ranieri doveva uscire. Ha cambiato ma maglia ma poi l’arbitro doveva controllare che la perdita non stesse proseguendo. L’azione è andata avanti e poi Leao ha segnato ma la condizione di sanguinamento era ancora in corso".