Preston-Fiorentina, segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com

Dopo il pareggio di ieri sera contro il Bolton, la Fiorentina di Raffaele Paladino continua la sua tournée inglese e questo pomeriggio tornerà nuovamente in campo: l'avversario della seconda amichevole è il Preston North End, club di Championship, tra le società sportive piu antiche del mondo. Vista la prossimità delle due partite è ipotizzabile che Palladino possa stravolgere totalmente la squadra titolare, offrendo nuovi spunti e dando la possibilità di valutare altri profili della rosa.

Fischio d'inizio alle ore 16, diretta testuale su Fiorentinanews

Il fischio d'inizio della sfida è fissato per le ore 16 e, come sempre, Fiorentinanews.com offrirà come di consueto la diretta testuale dell’incontro, con spazio alle eventuali parole dei protagonisti nel pre e post gara. Per seguire la diretta e non perdervi neanche un'emozione della partita, cliccate il tasto F5 del pc o aggiornate costantemente la pagina se siete su dispositivo portatile.