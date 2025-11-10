Ma quale lusso... Džeko raggiunge il ritiro della sua nazionale con Ryanair - FOTO

E' diventata in poco tempo virale in Bosnia la foto tra il cantante locale Aladin Pehić e il capitano della Nazionale e attaccante della Fiorentina Edin Džeko. Lo scatto, che li ritrae davanti a un aereo della Ryanair, nota compagnia di voli low cost, è stato fatto questa mattina a Bergamo, dove i due si sono imbarcati per raggiungere Sarajevo.

Ma quale lusso

Nessun lusso o volo privato. Il biglietto del volo di Džeko è costato appena 30 euro e ieri, sulla stessa tratta e a stessa compagnia, avevano volato anche Modric e Pasalic per raggiungere la Croazia.

Impegni nazionali

Per Dzeko ci saranno due impegni importanti con la sua Bosnia, che sfiderà la Romania sabato e l'Austria martedì nelle qualificazioni al Mondiale.