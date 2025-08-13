Giuseppe Ursino, dirigente sportivo con un passato a Crotone, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della situazione di Mandragora, che ha avuto proprio nella sua esperienza calabrese, e più in generale della Fiorentina in vista della prossima stagione.

“Dopo il campionato che ha fatto l'anno scorso, Mandragora si merita il premio del rinnovo: quando una squadra vuole tenere in rosa un giocatore l'accordo si trova, e sono sicuro che sarà così. Innanzitutto conviene ad entrambe le parti, e poi perché, se la Fiorentina non lo rinnova, dovrà cederlo e sostituirlo. Ad oggi, Mandragora è tra i migliori centrocampisti in Italia, può ricoprire tutti i ruoli a centrocampo con la sua duttilità, e conoscendo Pioli può giocare sia a due che a tre”.

Ha poi commentato anche la situazione generale in casa Fiorentina: “Per me, la Fiorentina sarà tra le rivelazioni della prossima stagione, stanno costruendo una squadra forte: dopo le big, ci vedo i viola. Conosco Pioli, un allenatore molto bravo: se è tornato a Firenze significa che la società vuole fare un salto di qualità. Dzeko? Se sta bene, può fare la differenza: giocando insieme a Kean e Gudmundsson, pochi possono dire di avere un attacco del genere”.