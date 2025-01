Il punto sul mercato: Valentini è il primo tassello in difesa, ma non sarà l'unico. Italiano prova a fare un piacere alla Fiorentina

Il primo giorno di mercato della Fiorentina si apre con la prima ufficialità dell'anno, che come sappiamo era prevista ormai da mesi. Questa mattina, con comunicato del club e foto di rito, è stato presentato un nuovo difensore della Fiorentina: Nicolas Valentini, classe 2001, dopo mesi di attesa è ufficialmente un nuovo difensore viola. L'ex Boca Juniors vestirà la maglia numero 14 e dovrà sostituire l'ormai ex Martinez Quarta, che in queste ore sta volando in Argentina per mettere nero su bianco l'accordo che lo legherà al River Plate.

Pongracic non convince Palladino ed il solo Valentini non basta

Qualcuno poteva pensare che lo “scambio” di argentini fosse sufficiente per colmare le richieste di Raffaele Palaldino, ma da quello che è emerso nelle ultime ore l'ex Boca potrebbe non essere l'unico difensore a trasferirsi a Firenze a gennaio. Oltre a lui è molto vicino all'approdo alla Fiorentina anche Pablo Mari del Monza, già conosciuto dal tecnico gigliato, che rappresenterebbe una certezza sin da subito, a differenza di Valentini che necessiterà di qualche mese per adattarsi. Cambierà qualcosa anche sulle fasce, con Vincenzo Italiano deciso a fare la pace con i tifosi della Fiorentina: nelle ultime ore è stato infatti registrato un forte interesse del Bologna per Cristiano Biraghi, ormai messo fuori rosa da Palladino. L'ormai ex capitano viola ritroverebbe il suo ex allenatore ed avrebbe la possibilità di giocare anche in Champions League. Per sostituirlo il nome in cima alla lista è quello di Leonardo Spinazzola del Napoli, anche se nelle ultime ore la pista sembra essersi notevolmente raffreddata

Luiz Henrique è destinato a restare un sogno

Per la fase offensiva uno dei nomi piu in voga al momento in casa Fiorentina è senza ombra di dubbio quello del gioiellino del Botafogo Luiz Henrique. Il classe 2001, anche se il prezzo del suo cartellino è elevato, piace molto a Daniele Pradè che nelle scorse settimane ha studiato un piano per tentare il club brasiliano a cederlo. La prima offerta viola non ha raggiunto la richiesta economica del Botafogo, e nell'ultime ore si susseguono voci di un suo trasferimento in Ligue 1: la proprietà del Lione, la stessa del Botafogo, vuole portarlo in Francia già da gennaio. Il tutto entro la prima settimana di Gennaio. Difficile che la Fiorentina possa dire la sua..