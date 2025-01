"Nessuno a Napoli si sarebbe aspettato una classifica del genere. La Fiorentina non mi sorprende, Palladino tecnico di livello"

Questo pomeriggio lo scrittore napoletano Maurizio de Giovanni, durante un collegamento a Radio Bruno, ha fatto il punto della situazione in casa partenopea a pochi giorni dalla sfida contro la Fiorentina di Raffaele Palladino. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Il Napoli adesso ha una classifica che ad inizio stagione mai si sarebbe aspettato di avere. Dopo la terribile stagione dell'anno scorso il Napoli ha iniziato bene, senza contare la sconfitta di Verona, e sta continuando meglio. Il tutto con una rosa che sostanzialmente non sembrava all'altezza di potersela giocare per lo Scudetto con Inter ed Atalanta. Sinceramente va detto che questa squadra quest'anno stia andando al di là di ogni piu rosea previsione”.

“Il lavoro di Conte è totale: ha rivoluzionato il Napoli”

Qualche parola anche per Antonio Conte: “E' riuscito a cambiare in toto la faccia della società Napoli: sia dal punto di vista della comunicazione che da quello gestionale. Conte ha preso in pugno il club da tutti i punti di vista, anche grazio al suo staff altamente professionale. Con una preparazione attenta è riuscito quasi ad azzerare gli infortuni muscolari, che al contrario stanno falcidiando le squadre avversarie. Influisce molto anche il fatto che gli azzurri, complice anche la prematura eliminazione dalla Coppa Italia, abbia meno partite rispetto alle competitor. Inter, Napoli e Juventus avranno oltre 30 partite di qui alla fine mentre gli azzurri soltanto 20. E questa è una cosa che sono convinto inciderà sulla corsa allo scudetto”.

“Palladino è tra i migliori tecnici della sua generazione”

Un pensiero anche sulla Fiorentina di Palladino: “Non mi sta sorprendendo, è una squadra dai contenuti tecnici elevatissimi. Oltretutto ha un allenatore tra i migliori della sua generazione, credo che la Fiorentina stia rispettando i suoi reali valori. E' una delle candidate ai posti dell'alta classifica, anche per la Champions League. Lo dico con chiarezza: la partita di sabato sarà una delle piu complicate della stagione del Napoli, e mi auguro che gli azzurri giochino una partita all'altezza. La Fiorentina è una squadra di imporre il proprio gioco, e per questo sono veramente curioso di vedere come si affronteranno le due squadre”.

"Folorunsho sarebbe l'ideale per i viola"

Ha poi concluso palando di Folorunsho: “E' un giocatore che piace molto: ha fisicità e ha grande applicazione. Al Napoli ha trovato poco spazio perchè ha caratteristiche simili a MCTominay, ed aver davanti un giocatore cosi non è semplice per nessuno. Credo che la Fiorentina se lo prende faccia un grande affare, è un giocatore che da grande sostanza al centrocampo: non ci sono tanti giocatori come lui a giro”.