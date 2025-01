Questo pomeriggio il giornalista de La Nazione Benedetto Ferrara, durante un collegamento di Radio Bruno, ha avuto modo di parlare del momento attuale della Fiorentina di Raffaele Palladino. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“La Fiorentina che ha vinto 8 partite di fila aveva qualcosa di mistico in se, una squadra che dopo l’incidente di Bove ha però perso qualcosa sul campo e anche anche dal punto di vista dell’equilibrio interiore. Io sono ottimista ma mi immaginavo che durante la stagione avremo incontrato momenti difficili, soprattutto quando saremmo stati assistiti meno dalla fortuna. Il punto di Torino contro la Juventus è stato un punto prezioso, che è servito a premiare una squadra che pur soffrendo ha portato a casa qualcosa. Si deve ringraziare molto il portiere, De Gea, che ha parato di tutto ed è stato il migliore in campo. Sono felice che Sottil abbia trovato quel gol alla fine, che non era neanche semplice: a volte si sbagliano i gol piu facili, e un gol sotto la traversa all’ultimo minuto cosi ti svolta le stagioni”.

“La reazione contro la Juventus ha dimostrato che la squadra vuole uscire dalla crisi”

Ha anche aggiunto: “La Fiorentina arrivava da due sconfitte consecutive, e una sconfitta contro la Juventus sarebbe stata disastrosa. E’ ovvio che poteva starci, però aver rimontato due volte i bianconeri in casa loro sia una grande botta di autostima. I momenti difficili arrivano sempre e le grandi squadre riescono ad uscirne nel piu breve tempo possibile. Adesso i viola sono attesi da un’altra sfida difficile, questa volta in casa contro una squadra che lotta per lo scudetto. Mi auguro di rivedere Conte nelle stessa situazione di quel 4-2 del lontano 2013, e che la Fiorentina ritrovasse un po’ piu fiducia in se stessa, oltre che all’equilibrio che manca in campo. Quella di lunedì è una di quelle partite in cui si misurerà le reali ambizioni di questa squadra: ci racconterà se la Fiorentina ha superato il momento di difficoltà riuscendo a ricompattarsi”.

“Ecco quali sono le differenze con la scorsa stagione”

Ha parlato anche delle differenze rispetto alla scorsa stagione: “Ci sono due grandi differenze. La prima è che l’anno scorso a gennaio è nata la rottura tra allenatore e società, che ha poi portato ad una seconda parte di stagione sicuramente meno fluida dell’inizio. Il problema fu il mercato di gennaio in cui italiano aveva chiesto un esterno offensivo e da li in poi l’entusiasmo andò a scemare. Adesso c’è un allenatore arrivato la scorsa estate con tanta ambiziosa, cosi come la società, che ha tanta voglia di fare bene. La squadra finalmente ha poi un attaccante che segna con regolarità, che era tanto che mancava a Firenze. La società adesso si è però presa le proprie responsabilità rispetto agli ultimi mercati, ammettendo di aver sbagliato a gennaio scorso. Mi sembra evidente che errare è umano, perseverare è diabolico. Credo che la società farà di tutto per accontentare il proprio allenatore, adesso tutto l’ambiente è compatto e rema verso gli stessi obiettivi”.