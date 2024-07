Corriere dello Sport-Stadio: Fiorentina, il belga ci sta

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c'è questo titolo sulla Fiorentina: "Colpo di Theate". I gigliati si muovono e "il belga ci sta". Sommario: "La Viola insiste anche per Lucca Beffa Zaniolo: ha scelto Gasp".

Pagina 8

Apertura per: "La Viola riprova per Theate". Sottotitolo: "Il Rennes potrebbe abbassare la richiesta a 15-16 milioni: Pradè pronto a cogliere l’occasione". In taglio basso: "Amrabat, storia da scrivere in fretta".

Pagina 9

Ancora sul mercato: "Anche Lucca dopo Kean la Fiorentina ora riflette".