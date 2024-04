Bonaventura-Fiorentina, si può trattare per il futuro? Intanto manca davvero poco al rinnovo automatico

Il centrocampista della Fiorentina Giacomo Bonaventura non ha ancora chiaro il suo futuro. Ci sono state trattative con il club viola, durante la stagione corrente per trattare l'eventuale rinnovo del contratto, senza una decisione definitiva. La questione è ancora aperta, ma il prolungamento almeno fino al 2025 è molto vicino.

Cosa manca per il rinnovo automatico?

Come riporta Tuttomercatoweb.com, il prolungamento automatico del contratto di Bonaventura scatta al raggiungimento del 70% delle presenze. Se la Fiorentina dovesse arrivare in fondo a Coppa Italia e Conference League, al centrocampista viola mancano sette partite per il rinnovo. Sei se dovesse giocare stasera. Ne mancherebbero ancora meno se la Viola dovesse uscire anticipatamente dalle due competizioni.