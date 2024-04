I ritorni di Arthur e Bonaventura. La fascia destra cambia radicalmente volto. Resta un solo indisponibile

Contro l'Atalanta in Coppa Italia dovrebbe esserci il rientro tra i titolari della Fiorentina di Arthur a centrocampo. Contro il Milan è stato tenuto fuori per scelta tattica e non ha giocato neanche un minuto.

Rilancio Bonaventura

C'è il ritorno di Bonaventura che in campionato era squalificato e che verrà rilanciato, ma non è detto che debba essere impiegato come trequartista.

I cambi a destra

La fascia destra cambierà radicalmente volto rispetto a quanto visto dal primo minuto contro il Milan: Kayode e Gonzalez pronti a prendere il posto che è stato di Dodo e Ikone.

L'infermeria viola nel frattempo si è svuotata: l'unico indisponibile resta Christensen.