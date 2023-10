Makreckis: "Potevamo segnare il terzo gol, siamo stati sfortunati. Ma la partita poteva finire in qualunque modo"

Intervistato dai canali ufficiali dell'UEFA, il difensore del Ferencvaros Cebrail Makreckis ha commentato così il pareggio di ieri sera contro la Fiorentina: “Ritengo sia un buon risultato considerando la squadra che avevamo davanti, e poi siamo contenti della nostra prestazione. Certo, è un peccato non aver vinto dal momento che siamo andati vicinissimi al terzo gol, abbiamo avuto sfortuna in quell'occasione. Resta il fatto che si è trattato di una partita aperta, che poteva finire in qualunque modo. Ci teniamo stretto questo punto".