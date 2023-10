L'attaccante del Ferencavros Barnabas Varga, autore del primo gol magiaro, ha parlato a fine partita al Franchi della prestazione fatta contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

“Nel primo tempo abbiamo giocato molto bene, Stankovic aveva inventato un ottimo piano di gioco. Poi ci siamo un po' stancati dopo il vantaggio di due gol, ma abbiamo giocato pur sempre contro la Fiorentina. Ci eravamo preparati per situazioni in cui potevamo fargli male, e ha funzionato. Abbiamo avuto le opportunità. Avremmo firmato in anticipo per un pareggio a Firenze, ma con il senno di poi devo dire che sono un po' deluso”.