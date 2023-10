Stankovic: "Non sono abbattuto per niente e non ho rimpianti, abbiamo giocato contro una delle tre squadre che gioca meglio al calcio in Italia"

Ferencvaros rimontato dalla Fiorentina, dopo aver tenuto il pallino della gara per 60 minuti a Firenze. Ma il tecnico degli ungheresi, Dejan Stankovic, non esce scontento dal Franchi: “Non sono abbattuto per niente, anzi sono fiero per i primi 65 minuti, in cui la partita poteva andare in un senso. Potevamo andare meglio? Sì, ma non sarò mai abbattuto”.

Poi ribadisce il concetto: “Io rimpianti non ne ho, abbiamo giocato contro una delle tre squadre che gioca meglio al calcio in Italia: rimpianti pari a zero”.