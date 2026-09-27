Oscar Damiani: "Atta ha ottime qualità, ma un conto è giocare a Udine e uno a Firenze. La pressione è diversa"

L'operatore di mercato Oscar Damiani ha parlato a Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina, con un focus su Atta e Mastantuono.

Le parole di Damiani

“Mi è dispiaciuto per l'esonero di Grosso, che stimo. Il campionato è appena iniziato e la Fiorentina farà bene e si rimetterà in carreggiata, ha buoni giocatori e di qualità. Quando si cambia tanto il rischio c'è, ma sono sicuro che la squadra tornerà a fare risultati degni dei colori viola”.

Su Atta e Mastantuono

“Atta ha delle ottime qualità tecniche e atletiche. Un conto è giocare a Udine, un altro nella Fiorentina. La pressione che c'è a Firenze è diversa. Mastantuono? Si vede che ha classe e giocate, deve crescere sul piano fisico”.