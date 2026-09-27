La Juventus ha il suo nuovo portiere: si tratta di un ex viola già passato anche da Vinovo

Dopo una breve ricerca, la Juventus è pronta ad accogliere il suo nuovo secondo portiere: si tratta vecchia conoscenza del mondo viola, già passato anche in bianconero.

Neto sbarcato a Torino

Stiamo infatti parlando di Norberto Neto, che firmerà un contratto fino al termine della stagione con la formazione bianconera. Il giocatore, come riportato da TMW, è sbarcato stamani all'aeroporto di Torino Caselle. Sono previste nel pomeriggio le visite mediche e la firma sul contratto propedeutiche all'ufficialità.

Per lui si tratta di un ritorno

Per Neto si tratta di un ritorno in bianconero: il brasiliano approdò per la prima volta in bianconero nell'ormai lontano 2015 a parametro zero, dopo aver rifiutato il rinnovo di contratto con la Fiorentina, squadra che lo lanciò in Italia ed in Europa. Per lui si alla Juventus prospetta il ruolo di secondo dietro all'intoccabile Guglielmo Vicario.