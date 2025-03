L'Atalanta torna in campo per preparare la sfida alla Fiorentina. Diversi acciaccati, un ex viola rischia di saltare il ritorno al Franchi. Retegui...

Tornata in campo questo pomeriggio a Zingonia l'Atalanta di Gian Piero Gasperini che ha ricominciato ad allenarsi in vista del match di domenica contro la Fiorentina al Franchi. Già tornati dagli impegni con la Nazionale Bellanova, De Ketelaere, Djimsiti, Maldini, Palestra, Pašalić, Ruggeri e Samardžić.

Per quanto riguarda gli acciaccati Sulemana è tornato oggi parzialmente in gruppo, mentre rimane da capire l'entità del problema muscolare di Palestra, che nei prossimi giorni si sottoporrà ad esami strumentali. Ancora terapie per Retegui, Cuadrado e Posch, che potrebbero saltare la Fiorentina.