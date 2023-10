Delio Rossi: "Alla partita di stasera arriva meglio la Fiorentina. A Italiano auguro di fare il salto in una big"

L'ex allenatore della Fiorentina Delio Rossi ha parlato al sito Notizie.com della partita di questa sera dei viola contro la Lazio. Ecco le sue parole alla testata: “Nel calcio di oggi si guarda sempre alla sfida precedente e quindi sembrerebbe che arrivi meglio la Fiorentina. La Lazio ha preso la batosta di Rotterdam mentre la Viola ha vinto in Conference. Poi magari vincerà la Lazio in maniera sonora e si parlerà di crisi per i toscani.

Se mi aspettassi una partenza del genere da parte dei viola? Assolutamente sì. Stiamo parlando di una piazza ambiziosa e che da tre anni sta portando avanti un progetto con lo stesso allenatore. Poi hanno inserito anche giocatori funzionali. Non mi sorprende“.

E sul possibile salto di qualità di Italiano in una big: "Io glielo auguro. Mi piace valutare gli allenatori in base alla loro storia. Lui è partito dal basso. Ha vinto prima il campionato dilettanti, poi in C con il Trapani, in B con lo Spezia, ha salvato i liguri in A e portato la Fiorentina in Europa“.