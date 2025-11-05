Polverosi: "Una società come la Fiorentina non si può guidare a 8 mila chilometri di distanza"

Sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi è presente un commento sulla situazione allenatore della Fiorentina, firmato Alberto Polverosi.

Lo scontro sfalsato dal fuso orario

“Si è generato un caos nel caos - scrive Polverosi - senza vincitori e con solo perdenti, uno scontro peraltro sfalsato dal fuso orario di New York, dove si trova Commisso. Questo fa capire ancora una volta, e con maggiore chiarezza, che una società del livello della Fiorentina non si può guidare a 8.000 chilometri di distanza”.

Il successore di Pioli

E anche: "Chi prenderà il posto di Pioli per guidare questa squadra senza nervi, senza sangue e senza orgoglio deve partire da un dato evidente: io alleno l’ultima in classifica. Se la squadra riuscirà a salvarsi, il giorno dopo la società dovrà pensare alla sua ricostruzione e a una riapertura verso Firenze. Isolarsi al Viola Park è una scelta controproducente”.