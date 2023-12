Bucchioni: "Mandragora l'ho sempre visto bene, va assolutamente ritrovato. Brekalo invece una grande delusione"

Il giornalista tifoso viola Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno Toscana della Fiorentina e di alcuni singoli contro il Parma in Coppa Italia:

“Maxime Lopez ha bisogno di qualcuno accanto in mediana per crescere e si è visto con l’entrata in campo di Arthur ieri sera. Mandragora? Mi è sempre piaciuto: andrà recuperato perché l’anno scorso era uno degli inamovibili come adesso lo è Duncan".

E su Brekalo: “Non ha scusanti ma nemmeno motivazioni: è un giocatore troppo leggero, non incide mai con una giocata. Mi aspettavo di più dopo il periodo straordinario a Torino”.