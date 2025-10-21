Katzer: "La Fiorentina è una squadra davvero forte. Puntiamo sul nostro stadio per essere competitivi"

L'ex giocatore e ora direttore sportivo del Rapid Vienna, Markus Katzer, non è del tutto convinto che la squadra biancoverde possa competere ad armi pari con la Fiorentina che affronterà in Conference League.

“Fiorentina squadra forte”

"Il fatto è che la Fiorentina ha una squadra davvero forte ed è sicuramente la favorita - ha detto Katzer - Ma credo che saremo sicuramente competitivi nel nostro stadio, con i tifosi al nostro fianco".

Tutto esaurito

Per il match che andrà in scena giovedì prossimo, sono attesi circa 27 mila spettatori all'Allianz Stadion, in pratica ci sarà il tutto esaurito, perché il massimo della capienza è di 28 mila.