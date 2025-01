Vanoli: "Non è facile giocare in dieci a Firenze contro una squadra così forte. Kouame? Preferisco non parlarne..."

Il tecnico granata, Paolo Vanoli, si è soffermato a parlare di Fiorentina-Torino anche in sala stampa:

"E’ stata una partita importante perché rimanere in dieci a Firenze, contro una squadra forte e competitiva per quello che deve raggiungere, non è facile. Abbiamo difeso con ordine, senza schiacciarci, ho detto ai ragazzi di stare tranquilli perché si vedeva l’opportunità in qualche ripartenza. Ho avuto un po’ di coraggio e lo stesso Njie aveva avuto l’occasione per segnare, prima del pareggio. Oggi è giusto dare merito a questi ragazzi che sono riusciti a rimanere lucidi e in partita.

Se mi piace Kouame? Preferisco non parlare di dinamiche di mercato".