Dopo la vittoria contro la Fiorentina e il ritorno al successo in campionato dopo cinque turni, il difensore del Napoli Amir Rrahmani ha commentato la gara a Radio CRC: “Gli attaccanti viola ci hanno messo in difficoltà, dobbiamo considerarlo. Dalle statistiche pare comunque che io abbia fatto una buona prestazione, ma non contano di fronte alla vittoria della squadra”.

“Quando ti abbassi, puoi andare in difficoltà”

E aggiunge: “Sono contentissimo di aver vinto. Lavoriamo molto per avere un baricentro alto e per pressare bene, oramai è tanto tempo che ci alleniamo per applicare questi principi. Credo che stiamo facendo bene. Penso che quando ti abbassi come squadra, puoi andare più in difficoltà”.