Italiano già pronto a lasciare Bologna? Il suo è un nome caldo per la panchina di una big

L'ex allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, l'anno prossimo potrebbe ritrovarsi sulla panchina del Milan.

Nome caldo

Su Tuttosport in edicola stamani si legge che l'ex viola è uno dei nomi più caldi per la guida dei rossoneri: il primo è quello di Massimiliano Allegri, mentre il secondo è proprio lui.

Stimato da Tare

Quello di Italiano è un profilo molto stimato da Igli Tare, destinato a diventare il direttore sportivo del Milan e che lo avrebbe voluto portare già alla Lazio. In questi anni, prima a Firenze, poi a Bologna è maturato tanto e ha fatto anche esperienza sia in Italia che in Europa.