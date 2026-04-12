Palladino si dispera per la zona Champions in allontanamento ma Percassi se lo vuole tenere stretto
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Ha perso uno scontro Champions molto delicato ieri sera Raffaele Palladino, alla sua prima sconfitta contro la Juve in carriera. La sua Atalanta è rimasta così al settimo posto, a distanza piuttosto ampia dal quarto, per il rammarico del tecnico, convinto di aver “dominato la partita”.
La sua avventura a Bergamo, iniziata lo scorso novembre dopo i mesi di separazione dalla Fiorentina, dovrebbe andare avanti e anzi, il patron Percassi ha confermato di aver solo posticipato i discorsi legati al rinnovo del contratto del tecnico. A differenza di quanto avvenne un anno fa, con la società viola che sfruttò l'opzione rinnovandogli il contratto quasi a sua insaputa.
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