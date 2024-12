Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi, sul proprio giornale ha commentato la vittorie del Bologna sulla Fiorentina.

Il furore di Italiano

Polverosi ha sottolineato come la formazione viola si sia “fermata davanti a Vincenzo Italiano, che oggi pagherà di tasca sua il premio-partita ai suoi giocatori. È volato in terra, disperandosi, quando Holm ha sbagliato il gol del 2-0 e poi ha fatto volare il cappellino in tribuna quando è rientrato nel sottopassaggio che porta agli spogliatoi, saltellando, ridendo, abbracciando e strattonando chi capitava a tiro”.

E poi: “Non stava nella pelle. Il Bologna e il suo allenatore volevano questa vittoria più di quanto si potesse immaginare, di sicuro più dei viola che sono rimasti sorpresi, anzi, frastornati, dal furore, dalla cattiveria agonistica e dal gioco dei loro avversari nel secondo tempo”.

Beltran e Gudmundsson insieme? Sì, ma…

Palladino ieri non era in panchina a causa del grave lutto che lo ha colpito però “quando l’allenatore tornerà al Viola Park, si troverà di fronte a una scelta: Beltran e Gudmundsson possono giocare insieme se alle spalle hanno tre centrocampisti, almeno questa è l’indicazione che arriva dalla sconfitta del Dall’Ara”.