Prima Fiorentina-Juventus, poi raduno a Covercia...NO. Stavolta gli Azzurri non si ritroveranno a Firenze

Prima Fiorentina-Juventus, poi la partenza per Covercia...NO. Questa volta cambierà l'iter di Comuzzo e Kean, i due Viola convocati da Luciano Spalletti in Nazionale.

Al via i quarti di finale della Nations

Questo fine settimana, andrà in scena l'ultimo turno di Serie A prima della pausa nazionali. In questo primo appuntamento del 2025 l'Italia affronterà la Germania in un doppio confronto valido per i quarti di finale di Nations League. La squadra di Nagelsmann non conterà su Robin Gosens: il terzino di Palladino, in grande spolvero nell'ultimo periodo, non è stato chiamato a raccolta.

Il raduno non si terrà a Coverciano

Chi vince approderà alle Final Four, ma non solo. In caso di passaggio del turno, gli Azzurri, verso il Mondiale 2026, si troverebbero di fronte Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo nel girone qualificatorio; se a passare fosse la Germania invece le avversarie sarebbero Norvegia, Israele, Estonia e Moldova. Le partite contro i tedeschi si giocheranno a Milano, il 20 marzo, e a Dortmund il 23. La Nazionale si ritroverà domenica sera ad Appiano Gentile per fermarsi nel centro sportivo dell’Inter fino al pomeriggio di sabato 22, quando è prevista la partenza per la casa del BVB.