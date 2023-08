L'ex viola Reginaldo a 40 anni compiuti trova la sua nuova squadra. Ecco dove giocherà

Per l'ex attaccante della Fiorentina Reginaldo si prospetta una nuova avventura sui campi da calcio, dopo i 40 anni compiuti lo scorso 31 luglio. Come aveva anticipato in un'intervista a Fiorentinanews.com l'ex giocatore viola non ha nessuna intenzione di smettere ed è pronto a rimettersi in gioco dopo l'ultima esperienza all'AZ Picerno.

Come riferito da Antenna Sud Reginaldo sarà una nuova pedina della neonata società Real Casalnuovo, che si appresta al suo debutto in Serie D. L'ex attaccante della Fiorentina è già presente nel ritiro di Campitello Matese pronto per questa nuova avventura.