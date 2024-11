Il centrocampista della Fiorentina Yacine Adli, autore del primo gol contro il Como, è intervenuto a DAZN a fine gara: "Oggi era una partita tosta, il Como è veramente una bella squadra, che ha giocato molto bene e ci ha messo in difficoltà. Però abbiamo visto ancora una volta da parte nostra uno spirito di gruppo enorme: abbiamo lottato insieme in una partita difficile. Questi tre punti valgono tanto in un momento così perché, con 7 vittorie di fila, dà fiducia a tutti”.

Poi parla dell'intesa con Dodô: Ci vogliamo tutti bene, Dodo è un ragazzo speciale, quando ci sono giocatori così, che capiscono, il calcio è facile".

E sempre sul gruppo poi aggiunge: "Questa relazione è nata da subito, da quando sono arriviamo, cerchiamo di sfruttarla”.