La Nazione: Ranieri e le pressioni di una fascia bollente

Il QS de La Nazione, in taglio basso, scrive in prima pagina a riguardo della Fiorentina “Leader Ranieri, onori e critiche. Fascia bollente”.

Pagina 4

La Nazione approfondisce il tema della fascia da capitano scrivendo: “Leader in campo, onori e tanti oneri” e ancora “Pioli, gli arbitri, le critiche. Ranieri e la pressione della fascia, ma lo spogliatoio viola è con Luca”.

Pagina 5

Nella pagina seguente il quotidiano fiorentino analizza uno dei problemi più evidenti della squadra viola: “Il Problema degli esterni: Da punti fermi ad incognite” continuando nel sottotitolo “Dodo e quei sorrisi spariti, Gosens: che fine hai fatto?”