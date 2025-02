La Gazzetta dello Sport: Lo scatto di Zaniolo

Due le pagine sulla Fiorentina all'interno de La Gazzetta dello Sport.

Pagina 25

In primo piano c'è: “Lo scatto di Zaniolo”. Sottotitolo: “Viola in emergenza Nicolò avrà spazio in attacco con Kean”. Sommario: “Gudmundsson e Colpani infortunati Palladino ha bisogno dei sui assist e delle sue conclusioni già domenica a Verona”. In taglio basso: “Difesa nuova con la coppia Comuzzo-Pongracic”.

Pagina 26

Qui leggiamo: “Ottavi di Conference Domani la Fiorentina conoscerà la rivale”. In breve: “Il piano-recupero di Gud Vuole rientrare in un mese”.