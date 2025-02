C'è una nuova coppia in difesa: E ora rischia Ranieri, a meno che...

Pietro Comuzzo è pronto a ritornare in campo a Verona, dopo aver visto le ultime gare dalla panchina: il difensore della Fiorentina spera di ritrovare una maglia da titolare.

E secondo La Gazzetta dello Sport, questa volta invece di di alternarsi con Marin Pongracic, potrebbe essere della gara insieme al croato, dando respiro a Luca Ranieri, oppure in una difesa a tre che il tecnico non ha mai abbandonato definitivamente come idea.