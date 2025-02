Il presidente Commisso era stato inflessibile. Nessuna cessione per meno di 40 milioni. E Comuzzo infatti è rimasto a Firenze. Ma da quei giorni frenetici di gennaio, in cui il classe 2005 aveva la testa più proiettata a Napoli che alla Fiorentina, qualcosa è cambiato.

Pietro Comuzzo, in panchina per 90' nella sconfitta con il Como

La nuova coppia di centrali

Pongracic, dalla gara con la Lazio di metà gennaio, gli ha preso il posto. E' ufficiale, direbbe qualcuno. La nuova coppia di difensori è composta appunto dal croato e dal capitano, Ranieri. Comuzzo, se non per difendere i vantaggi acquisiti con Lazio e Genoa, non è stato più impiegato dal primo minuto (ad eccezione del recupero con l'Inter, dove Palladino però aveva in testa una strenua difesa a 5, forse pure a 6).

Perché Comuzzo non gioca più?

Marin Pongracic in azione con il Como: è il croato il nuovo titolare in difesa per Palladino

Nel frattempo, l'ex Lecce è salito di livello. Solo a San Siro ha sofferto e anche nella debacle generale contro il Como è apparso fra i più in palla, o almeno non fra i più colpevoli. Così Comuzzo non vede più campo e diventa difficile immaginarselo al posto di questa nuova coppia. Si è forse rotto qualcosa con l'allenatore? Oppure è una precisa linea dettata dalla società? In vista una futuribile plusvalenza, s'intende. Fatto sta che il promettente difensore centrale così non cresce più.

Discorsi di meritocrazia?

E se putacaso venisse relegato alla Conference… non sarebbe proprio una decisione felicissima. Per tutte le parti. A Palladino in questo momento non serve certo un difensore in più, ma non vorremmo che alcuni errori commessi dal giovane già in ottica nazionale azzurra venissero fatti passare come una “retrocessione” alla coppa che nessuno vuole più giocare. E con questa voluta rima, ci possiamo lasciare. Sperando di rivedere il beniamino di molti tifosi il prima possibile in campo, come dovrebbe essere secondo la “meritocrazia” citata da Palladino dopo la sconfitta con l'Inter.